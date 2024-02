Où acheter pour mettre en location? Voici les opportunités à Bruxelles et en Wallonie

En observant le graphique, on constate que les communes qui offrent les rendements les plus intéressants se situent principalement dans le Hainaut. À Quiévrain, le rendement brut dépasse 9%. Les communes hennuyères de Dour, Colfontaine et Aiseau-Presles affichent des rendements autour de 8%. Ils sont légèrement inférieurs dans les villes principales: 6,9% à Charleroi, 5,49% à Tournai et 5,88% à Mons.

De l'autre côté, dans certaines communes où les prix à l'achat sont très élevés, mais pas les loyers, le rendement brut dépasse à peine le taux d'inflation de référence de 2%. C'est le cas à Trois-Pont (Liège), où il s'établit à 1,68% ou encore à Saint-Léger (Luxembourg) avec 2,6%.

Plus de locataires dans les villes

En investissement, que ce soit sur le marché des actions ou sur le marché immobilier, le rendement et le risque sont étroitement liés. On parle souvent de "couple rendement-risque". Plus le rendement est élevé, plus le risque est élevé, et inversement.

Investir à Quiévrain ou dans une commune du Hainaut pour obtenir 8% de rendement s'avère plus risqué qu'à Ixelles ou Uccle, où le rendement est de l'ordre de 4%. Le risque de vide locatif est en effet supérieur dans les communes plus excentrées que dans les villes, où les candidats-locataires sont généralement plus nombreux.

Nous avons donc étudié la proportion de propriétaires et de non-propriétaires dans les différentes communes wallonnes et bruxelloises. Le but était de déterminer où les plus grandes parts de locataires se localisent.

La Région bruxelloise compte de loin le plus grand taux de locataires (61%). Dans certaines communes, comme à Bruxelles-Ville, Saint-Gilles, Ixelles, Etterbeek et Saint-Josse-ten-Noode, ce taux dépasse même la barre des 70%.

Les locataires sont également plus nombreux dans les chefs-lieux des provinces wallonnes que dans le reste de la Région. Ainsi, 58,8% des ménages sont locataires à Liège, 50% à Namur, 45% à Charleroi, 46,5% à Arlon et «seulement» 38,6% à Wavre. D'autres communes affichent également une proportion de propriétaires relativement basse, offrant un réel potentiel locatif pour les investisseurs. C'est le cas de Mons, où plus de 47% des ménages sont locataires, mais aussi de Tournai (42%), Ottignies-Louvain-la-Neuve (54%), Nivelles (46%) ou encore Florennes (57%), Dinant (47%) et Ciney (44%).

Dans certaines communes, le nombre de propriétaires est très élevé. Cela laisse peu de possibilités aux investisseurs d'y trouver des locataires et augmente le risque de vide locatif. À La Bruyère, entre autres, seuls 18% des ménages sont locataires. Il en va de même pour Musson (17%), Saint-Léger (21%), Nandrin (18,3%) ou encore Héron (17%) et Musson (17,91).

Là où il fait bon investir

En tenant compte de ces quatre paramètres pour chaque commune (prix, loyer, rendement et part de ménages locataires), nous avons obtenu un indice permettant de classer les communes de manière objective. Plus l'indice est élevé, plus l'investissement est intéressant (les valeurs de cet indice vont de 0 à 1). En Région bruxelloise, c'est Koekelberg (0,82) qui renseigne le meilleur indice, à égalité avec Saint-Josse-ten-Noode, suivie de Ganshoren (0,81). C'est dans le nord de la Région bruxelloise que le potentiel est le plus intéressant pour les investisseurs.

Les communes les plus chères (Woluwe-Saint-Pierre, Uccle, Ixelles) se trouvent dans le bas du classement, mais affichent un meilleur score que bon nombre de communes wallonnes et se situent dans le milieu du classement général (Wallonie et Région bruxelloise confondues).

En Wallonie, le haut du classement est dominé par une série de communes hennuyères (Charleroi, Quiévrain, Châtelet, Farciennes, Fontaine-l'Évêque, Mons) et quelques localités liégeoises. À l'inverse, une série de communes représente peu d'intérêt pour les investisseurs: Mont-de-l'Enclus, Neupré, Saint-Léger, Braives, Héron, Attert ou encore Marchin.

En conclusion, le propriétaire en quête d'un rendement intéressant et d'un investissement sécurisé a intérêt à privilégier la Région bruxelloise ou certaines communes du Hainaut. Il doit aussi veiller à éviter les petites localités où la plupart des ménages sont propriétaires.