Le marché des matériaux pour la construction et la rénovation a été lourdement impacté par la flambée des coûts de l’énergie et par le covid. Construire aujourd’hui coûte 10,8% de plus qu’il y a un an. Quels sont les matériaux qui ont le plus augmenté? L’Echo s’est plongé dans les données du marché de la construction pour vous offrir une visite guidée en 3D, pièce par pièce.

Terrain Fondations Dalle Votre maison Parpaing Brique Charpente Tuiles Isolation Châssis en bois, alu, PVC Baignoire W.C. Lavabo Tuyaux en cuivre Chaudière au gaz Carrelage en céramique Plancher en bois résineux Plancher en chêne Peinture acrylique Cuisine équipée Pelouse

Nous nous sommes intéressés notamment à l’indice ABEX, qui suit l’évolution des coûts de construction d’une maison. L’indice inclut, entre autres, les prix des fournitures et de la main-d’œuvre. Nous avons pu avoir accès à la liste de prix des centaines de matériaux nécessaires: plafonnage, isolation, plancher et même… l’évolution du prix du paillasson.

Selon cet indice, construire un logement privé coûte aujourd'hui 10,8% de plus qu'il y a un an. Et 200 fois plus qu'il y a 100 ans. Pour une maison neuve de 150m2, comptez aujourd'hui environ 370.000 euros. Il y a 2 ans, début 2020, l'addition était moins chère de 70.000 euros. Covid, guerre en Ukraine, inflation: le nouveau propriétaire n'est pas épargné. Indice ABEX Les coûts de construction ont augmenté de 10,8% entre 2022 et 2023 Source : ABEX

Terrain: +8,9% Si vous désirez construire une maison neuve, il faudra commencer par trouver votre terrain. Un véritable engouement pour les terrains à bâtir s'est manifesté dès le confinement, un “enthousiasme pour la mise au vert”, d'après Renaud Grégoire, porte-parole de Notaire.be. La construction neuve est revenue à la mode pour “avoir son propre chez-soi, sur mesure”. Les prix ont donc naturellement augmenté suite à la forte demande.

“Aujourd'hui, vu les coûts de la construction d'une maison neuve, les terrains sont moins prisés, les gens se rétractent”, poursuit Renaud Grégoire. “Il y a eu un véritable coup de froid depuis la moitié de l'année 2022”, période où le prix du gaz a atteint des sommets historiques. Les ventes de terrains se font nettement moins rapidement à l'heure actuelle, mais ce n'est pas pour autant que les prix se négocient au rabais. En Wallonie, par exemple, le prix médian des terrains en 2022 a été de 85.000 euros, contre 78.000 en 2021 (+8,9%), selon la Fédération du Notariat.

Fondations et dalles: +10,2% 17,1% €/m3 La maçonnerie sera le plus grand poste de dépense pour vos travaux. Toujours selon l'ABEX, elle correspond à un tiers du coût total. L'impact budgétaire est conséquent vu que les matériaux utilisés sont étroitement liés aux prix de l'énergie, comme le ciment par exemple. Constituant l'essentiel du béton, il est utilisé pour les fondations ou les dalles.

Il vous coûtera par exemple 17,1% plus cher que l’an dernier de poser une dalle en terre-plein avec des treillis en acier. Et 10,2% de plus pour des fondations en béton.

La flambée des prix du béton et de l'acier, c'est d'ailleurs ce qui a poussé Bruno et Aurélie à changer leur plan. Ce couple de trentenaires désire depuis quelques années construire en Wallonie, dans la région de Rochefort. “Nous avons dû faire des choix depuis les premières estimations de l'architecte reçues il y a un an, supprimer des choses qui étaient importantes pour nous, comme de l'isolation naturelle en liège. Le béton et l'acier faisant partie des bases qu'on ne peut éviter, il a bien fallu faire des économies quelque part”. L'estimation du prêt contracté il y a un an leur offrait une marge de sécurité qui n'existe plus aujourd'hui.

Murs: +6,8% +6,8% €/m3 En parpaing ou en brique, que vous choisissiez l'une ou l'autre option, elles ont toutes les deux augmenté. “Ce n'est pas surprenant”, selon Jean-Pierre Liebaert, conseiller général Embuild, l'association belge de la construction. “La production de briques nécessite beaucoup d'énergie”. Ce qui fait que le prix risque encore de partir à la hausse cette année.

Charpente: +19,4% €/m3 C'est plutôt le covid et non la guerre en Ukraine qui a impacté les prix du bois selon la Confédération belge du Bois. “Manque de conteneurs disponibles pour l'importation et l'augmentation des prix de ces derniers, difficultés d'organisation dans les entreprises de transformation du bois, …” Les coûts énergétiques ont eu un impact bien moins important que pour d'autres types de matériaux.

Les Américains ont aussi profité du confinement pour rénover leurs maisons en bois, “provoquant des problèmes d'approvisionnement au niveau européen suivi d'une augmentation importante des prix”.

Depuis lors, la demande a diminué et les prix du bois ont connu de fortes baisses depuis début 2022 (-22,3%). Selon Embuild, “les plus fortes hausses de prix semblent être derrière nous.” Tout comme l'acier, qui sert notamment pour les poutres, linteaux ou colonnes, qui connaît lui aussi un dégonflement suite à une “chute de sa demande sur le marché mondial”.

Cependant, vous devez compter 19,4% supplémentaire pour votre charpente (sablière, panne, faîtière et chevron) par rapport à l'an dernier.

Tuiles: +13,7% €/m2 Tout comme les briques, les tuiles ont subi de plein fouet les prix de l'énergie, leur cuisson nécessitant un four d'une température d'environ 1000°C. Comptez 49,8€/m2 en 2023 contre 43,8€ il y a un an. C’est 6 euros de plus par m2 (+13,7%).

Laine minérale 20cm: +6,7% €/m2 Selon Michel De Keyser, membre de la commission de l'indice ABEX depuis 25 ans, “l'isolation est un secteur qui a explosé.” Notamment, encore, suite à la flambée des coûts de l'énergie et la volonté des ménages à vouloir isoler leur maison. “Une des causes est que la production ne suivait pas la demande.”

D'après Bruxelles Environnement, “les primes isolation continuent à être les primes les plus demandées et continuent d'augmenter d'année en année.” Les prix de l'énergie et l'importance du certificat de performance énergétique pour les futurs acheteurs et les banques font de l'isolation une rénovation à la mode.

Selon Embuild, les matériaux d'isolation à base de polyuréthane ainsi que d'autres matériaux d'isolation (fibre de bois, liège, chanvre, laines minérales...) vont encore subir une augmentation de prix en 2023. Pour de la laine minérale 20cm, comptez aujourd’hui 37,83€/m2.

Châssis: +15,6% €/m2 Châssis en bois, en aluminium ou en PVC, les 3 types de fenêtres ont subi une augmentation similaire (+15,6% depuis l'an dernier). L'aluminium reste le plus cher (612,6€/m2) par rapport au bois qui est meilleur marché (405€/m2).

Aurélie, future propriétaire près de Rochefort, a “fait une croix sur sa maison idéale”. Ce sont en effet “certaines portes et fenêtres que nous avons dû supprimer car d'autres coûts avaient pris plus de poids, comme la main-d'œuvre pour réaliser le chantier par exemple”. Certains choix esthétiques ou pratiques sautent pour palier l'augmentation du coût des autres postes…

Salle de bains: +17,2% +24,4% +17,2% /pièce Fournitures indispensables, les éléments qui composent la salle de bain augmentent, eux aussi, et cela continuera probablement en 2023. Comptez aujourd’hui 819,5€ pour la pose d’une baignoire en tôle, contre 699,4€ il y a un an (+17,2%)

Tuyaux en cuivre: +9,2% €/m Le tuyau en cuivre est encore le plus répandu pour assurer le réseau d'alimentation en eau dans la maison. De 26,3€ début 2020 à 32,4€ le mètre début 2023, vous payez ainsi vos arrivées d’eau chaude, froide et votre réseau de chauffage 23,2% plus cher qu’avant la pandémie et 9,2% de plus qu’il y a un an si vous choisissez d’utiliser ce type de tuyauterie.

Le prix du cuivre a littéralement explosé depuis le covid (+68,2%). “Les ménages, en plein confinement, se sont tournés vers l'achat de matériel nécessitant du cuivre (machine à laver, électronique…), ce qui a fait grimper les prix”, selon Jean-Pierre Liebaert. Prix du cuivre +68,2% entre 2020 et 2023 Source: Bloomberg

Chaudière: +9,6% /pièce 36kW De 4.585€ la pièce il y a un an à 5.025€ récemment, les chaudières au gaz sont, elles aussi, de plus en plus chères (+9,6%). Et le coût s’alourdit encore puisque leur installation n’est plus soutenue par les autorités bruxelloises.

En effet, depuis janvier 2023, il ne sera plus possible de solliciter une prime Renolution pour ce type de chaudière. Cela s'inscrit dans la stratégie bruxelloise pour sortir des énergies fossiles. “La suppression des primes pour les appareils à énergie fossile est compensée par le soutien à l'installation de pompes à chaleur”, peut-on lire sur le site de Bruxelles Environnement. Les clients de Sibelga, par contre, peuvent encore demander leur prime de 500 euros à Gas.be pour une nouvelle chaudière au gaz. Tout est bon à prendre.

Finitions Les finitions représentent environ 15% du coût des travaux selon l'ABEX: enduit intérieur, carrelage, menuiserie, peinture, cuisine, etc.

Carrelage: +14,2% €/m2 Comptez désormais 78,16€/m2 pour habiller vos murs d'un carrelage en céramique 10x20.

Plancher: +8,1% €/m2 En chêne, ou en résineux pour être plus raisonnable?

À vous de faire le choix. Les deux types de plancher ont suivi la même courbe vers le haut, même s'ils ont très légèrement diminué depuis l'été dernier. Les prix vont de 83€/m2 pour le plancher en bois résineux à 173,83€/m2 pour celui en chêne.

Aucun matériau repris dans cette liste n'a retrouvé son prix d'avant la pandémie, même en tenant compte de l'inflation. Le bois, qui connaît une légère baisse actuellement, reste tout de même 46,3% plus cher que début 2020 selon Embuild.

Peinture: +9,1% €/m2 Cette étape marque un gros coup: vous commencez à vous projeter dans votre maison. Mais seulement après avoir payé l'addition de 17,6€/m2 pour votre peinture acrylique, soit +9,1% depuis l'an dernier.

Cuisine équipée: +24,2% Évier, hotte, plaque de cuisson, four, réfrigérateur… La cuisine équipée de vos rêves comprend tout un tas d'équipements qui ont augmenté eux aussi: +24,2% en un an pour le prix moyen d'une cuisine équipée (11.934€).

Jardin: +12,3% Envie d'un petit barbecue au jardin? Pas de souci, mais il vous faudra cependant débourser 12,9€/m2 +12,3% pour que vos invités puissent profiter d'un beau gazon. C'était 50% moins cher avant la pandémie.

Comme vous venez de le voir, l'ensemble des matériaux nécessaires à la construction et à la rénovation d'un logement privé ont augmenté. Et parfois bien plus que l'inflation. Selon Jean-Pierre Liebaert d'Embuild, “les futurs acheteurs ne devront pas rester butés sur leur plan initial. Il faut prévoir un projet qui offre de la flexibilité pour pouvoir adapter ses choix de matériaux en fonction des prix du moment”.