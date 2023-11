Des petits pas au sprint: la Belgique doit accélérer sa course contre le carbone

On le voit: la Belgique a bien commencé à refermer le robinet de ses émissions, mais elle est encore loin du compte. Aujourd'hui, l'industrie reste la principale source d'émission de gaz à effet de serre alors que la réindustrialisation de l'Europe est sur toutes les lèvres. Elle est suivie par nos déplacements, que nous ne parvenons jusqu'ici pas à décarboner. Et par notre production d'énergie, mise au défi d'une sortie du nucléaire. Et maintenant?

Le Belge moyen avait émis en 2021 environ 11 tonnes de gaz à effet de serre, en "équivalent CO 2 ". Cela équivaut à un cube de CO 2 de 100 mètres de haut, envoyé dans l'atmosphère.

Le sprint final: l'effort de décarbonation doit être accéléré

Au niveau mondial, les États ont convenu, avec l'Accord de Paris de 2015, de s'efforcer à limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C au-dessus des températures du début de l'ère industrielle. Selon les scénarios des experts des Nations unies (Giec), cela implique d'arrêter les émissions mondiales de CO 2 autour de 2050.