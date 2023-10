A quoi servent vos impôts?

C'est au tour du gouvernement De Croo de boucler le budget fédéral pour 2024. Le Premier ministre souhaite le boucler au plus tard le week-end prochain. Quels seront les efforts demandés ? Ce sera le principal sujet des discussions de cette semaine.

Comme toujours, il s'agira de trouver le juste équilibre entre les importantes dépenses publiques et l'insuffisance des revenus. Mais à quoi nos gouvernants dépensent-ils notre argent ? A partir de données détaillées de la Banque Nationale de Belgique (BNB) sur les différents domaines et niveaux de pouvoir, nous avons pu identifier et comparer les postes de dépenses.

Les derniers chiffres disponibles datent de 2021. Ils reflètent donc l'impact de la pandémie de Covid-19 et pas celui de la guerre en Ukraine, de la crise de l'énergie et de la flambée inflationniste qui nous ont touchés en 2022 et 2023. Malgré tout, l'exercice reste pertinent: cela fait des années que nos dépenses publiques sont structurellement élevées. En outre, comme nous l'apprend une analyse de la BNB sur la crise financière, la Belgique excelle dans la gestion de crise mais semble moins douée pour retrouver l'équilibre lorsque le calme est revenu.